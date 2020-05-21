الصفحة الرئيسية
0
الخميس 21 أيار 2020 ساعة 20:07

هزة أرضية تضرب شمال غربي مدينة حماة

هزة أرضية تضرب شمال غربي مدينة حماة
وبحسب مصدر فقد قال المركز إن “الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 09:44 بالتوقيت المحلي، وتبعد مسافة 32 كم شمال غربي مدينة حماة و115 كم جنوب غرب مدينة حلب”.

وأشار المركز إلى أن “شدة الهزة بلغت 3.6 درجات على مقياس ريختر”.

وكانت سوريا شهدت عددا من الهزات الأرضية في الأشهر الماضية، وقالت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية في أبريل، إن المركز الوطني للزلازل سجل 935 هزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، في رصده للأحداث الزلزالية الحاصلة في سوريا والمناطق المجاورة، توزعت بشكل عام على حدود الصفيحة العربية والصفائح المحيطة بها.

وأضافت أن منطقة الساحل السوري شهدت عدة هزات أرضية شعر ببعضها سكان المنطقة الساحلية خلال المدة من 14/4/2020 ولغاية 19/4/2020، بلغ عددها 25 هزة تراوحت قوتها بين 2 إلى 4.7 درجة على مقياس ريختر. موقعها على الساحل السوري بشمال غرب مدينة اللاذقية بمسافة 30-50 كم.
رقم : 864116
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني يدشن مشاريع عمرانية وصناعية كبرى
الرئيس روحاني يدشن مشاريع عمرانية وصناعية كبرى
بعد 41 عاماً.. ايران لازالت على العهد مع فلسطين
بعد 41 عاماً.. ايران لازالت على العهد مع فلسطين
21 أيار 2020
استنهاض راية القدس وخوف الشعوب العربية
استنهاض راية القدس وخوف الشعوب العربية
21 أيار 2020
آية الله خامنئي: زوال ‘‘اسرائيل‘‘ لا يعني زوال اليهود
آية الله خامنئي: زوال ‘‘اسرائيل‘‘ لا يعني زوال اليهود
21 أيار 2020
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
20 أيار 2020
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
20 أيار 2020
القائد سليماني: الدفاع عن فلسطين شرفٌ وعزّة لنا
القائد سليماني: الدفاع عن فلسطين شرفٌ وعزّة لنا
20 أيار 2020
مجلس خبراء القيادة: يوم القدس هو يوم الوعد الإلهي بزوال ‘‘اسرائيل‘‘
مجلس خبراء القيادة: يوم القدس هو يوم الوعد الإلهي بزوال ‘‘اسرائيل‘‘
20 أيار 2020
طهران: الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب
طهران: الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب
20 أيار 2020
مشاركة 18 بلداً بمؤتمر القدس الشريف الافتراضي في ايران
مشاركة 18 بلداً بمؤتمر القدس الشريف الافتراضي في ايران
20 أيار 2020
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
20 أيار 2020
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
19 أيار 2020
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
19 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس