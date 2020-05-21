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الخميس 21 أيار 2020 ساعة 21:02

الكاظمي يكشف اخطر ما تعرض له العراق

الكاظمي يكشف اخطر ما تعرض له العراق
وقال الكاظمي خلال ترؤسه الاجتماع الأول للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، إن "الوقت للعمل ومواجهة التحديات الصعبة وليس وقت كلام"، مشيراً الى أن "الحكومة هي رد فعل لحراك شعبي وتواجه تحديات خطيرة ولديها أهداف واضحة ومحددة".

وأضاف "للحكومة مجموعة أهداف في مقدمتها إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي لم يشهد له العراق مثيلا في تأريخه"، مشدداً بالقول "أننا مع منح الصلاحيات للمحافظات واستخدام الصلاحيات للمنافسة المشروعة في تقديم الخدمات للمحافظات التي عانت كثيرا جدا من الإهمال".

ودعا الكاظمي الى "بناء الثقة بين المتظاهرين والمحافظين والمسؤولين وإزالة أي توتر في سبيل تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين"، كاشفاً عن "أحباط (غزوة) إرهابية كشفت عنها تصريحات القيادي الذي القينا عليه القبض مؤخرا".
رقم : 864119
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