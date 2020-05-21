المشاط: یجب أن تدرك دول العدوان كارثية الاستمرار بعبثها

وأضاف المشاط خلال كلمته بمناسبة العيد الثلاثين لذكرى الوحدة اليمنية أن الوحدة اليمنية وكل قضايا الشعب العادلة سوف تبقى أكبر من كل السياسيين وأكبر من كل الأحزاب.



وتابع المشاط الانتصار للحقوق وللمظلوميات يتحقق بمواصلة التصدي للعدوان الخارجي وإنهاء الاحتلال الأجنبي.



وتطرق المشاط الى العدوان على اليمن قائلاً:آن الأوان لأن تدرك دول العدوان كارثية الاستمرار في عبثها وتدخلها السافر في شؤون اليمن واليمنيين.



ورحب المشاط بكل العائدين إلى حضن الوطن وجدد الدعوة لكل المخدوعين إلى الاستفادة من العفو العام.



واكد رئيس مجلس السياسي الأعلى في اليمن على محورية القضية الفلسطينية مشيرا الى "اعتبارها قضيتنا الأولى وانحيازنا المطلق لأهلنا في فلسطين".



كما دعا المشاط المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الى الاضطلاع بالدور المناط بهم في تقديم المساعدات وكسر قيود الحصار على اليمن



وأعلن المشاط عن التزام اليمن بتقديم التسهيلات اللازمة أمام كل جهات العمل الإنساني والجهات المانحة والداعمة.



وتابع المشاط قائلاً:"حرصنا على السلام ودعمنا المستمر للجهود التي يبذلها المبعوث وندعو دول العدوان الى وقف العدوان ورفع الحصار وإعادة الاعمار والتعويض وجبر الاضرار والى الاطلاق المتبادل للأسرى كما ندعو دول العدوان إلى الانخراط في مفاوضات سلام حقيقية تتسم بالمصداقية والجدية.



وتحدث المشاط عن اعلان إعلان وقف إطلاق النار من قبل قيادة العدوان قائلاً:" كان سيمثل خطوة إيجابية لكن الأيام أثبتت بانه إعلان للاستهلاك الإعلامي، في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على السلام فإننا في المقابل نتعهد لشعبنا بمواجهة التصعيد بالتصعيد، نتمنى ألا تضطرنا دول العدوان إلى استئناف مراحل الوجع الكبير وإشعال فتيل المفاجآت التي قد لا تخطر على بال أحد." .