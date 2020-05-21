الصفحة الرئيسية
0
الخميس 21 أيار 2020 ساعة 21:05

موسكو: انسحاب واشنطن من ‘‘السماء المفتوحة‘‘ خطوة مؤسفة

موسكو: انسحاب واشنطن من ‘‘السماء المفتوحة‘‘ خطوة مؤسفة
وصرح مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح في الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم الخميس: "لم تتوفر لدينا أي معلومات بهذا الصدد حتى الآن".

وتابع: "إذا حصل ذلك فإنه سيكون بالتأكيد خطوة مؤسفة تأتي في سياق نهج الإدارة [الأمريكية] الحالية الرامي إلى تقويض جميع الاتفاقات في مجال الرقابة على التسلح".

وشدد يرماكوف على أن "السماء المفتوحة" تعد اتفاقية ذات أهمية قصوى من ناحية ضمان التكهّن بخطوات الطرف الآخر والثقة المتبادلة في أوروبا وعلى نطاق أوسع.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير صحفية غربية نقلت عن مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب قولهم إن واشنطن قررت الانسحاب من الاتفاقية المبرمة عام 1992.

وتضم اتفاقية السماء المفتوحة 32 دولة، وتسمح بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.

وستصبح اتفاقية السماء المفتوحة ثالث اتفاقية دولية في مجال الرقابة على الأسلحة تنسحب منها إدارة ترامب التي سبق أن تركت عام 2018 الاتفاق النووي مع إيران ثم خرجت العام الماضي من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن واشنطن ستقرر عدم تمديد معاهدة ستارت التي تقضي بتخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للولايات المتحدة وروسيا، وتنتهي فترة سريانها العام القادم.
رقم : 864121
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني يدشن مشاريع عمرانية وصناعية كبرى
الرئيس روحاني يدشن مشاريع عمرانية وصناعية كبرى
بعد 41 عاماً.. ايران لازالت على العهد مع فلسطين
بعد 41 عاماً.. ايران لازالت على العهد مع فلسطين
21 أيار 2020
استنهاض راية القدس وخوف الشعوب العربية
استنهاض راية القدس وخوف الشعوب العربية
21 أيار 2020
آية الله خامنئي: زوال ‘‘اسرائيل‘‘ لا يعني زوال اليهود
آية الله خامنئي: زوال ‘‘اسرائيل‘‘ لا يعني زوال اليهود
21 أيار 2020
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
20 أيار 2020
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
20 أيار 2020
القائد سليماني: الدفاع عن فلسطين شرفٌ وعزّة لنا
القائد سليماني: الدفاع عن فلسطين شرفٌ وعزّة لنا
20 أيار 2020
مجلس خبراء القيادة: يوم القدس هو يوم الوعد الإلهي بزوال ‘‘اسرائيل‘‘
مجلس خبراء القيادة: يوم القدس هو يوم الوعد الإلهي بزوال ‘‘اسرائيل‘‘
20 أيار 2020
طهران: الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب
طهران: الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب
20 أيار 2020
مشاركة 18 بلداً بمؤتمر القدس الشريف الافتراضي في ايران
مشاركة 18 بلداً بمؤتمر القدس الشريف الافتراضي في ايران
20 أيار 2020
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
20 أيار 2020
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
19 أيار 2020
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
19 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس