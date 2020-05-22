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الجمعة 22 أيار 2020 ساعة 08:28

الملتقى الإسلامي باليمن: الجهاد طريق تحرير كل فلسطين

الملتقى الإسلامي باليمن: الجهاد طريق تحرير كل فلسطين
ففي بيان صادر له اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية ليوم القدس العالمي، أكد الملتقى الإسلامي في اليمن على مركزية القضية الفلسطينية لكل العرب والمسلمين باعتبارها القضية الأم والحق الذي لا يجوز التنازل عنه، داعيا كل النخب العلمائية والثقافية إلى نشر الوعي بالخطر الصهيوني، ومشددًا في الوقت نفسه على ضرورة التحرك الجهادي لتحرير كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبها دعت المجالس الإسلامية في اليمن في بيان لها جميع الشعوب الإسلامية إلى التحرك في مواجهة الصهيونية والمشاريع الأمريكية من خلال القرآن الكريم، وإلى تحويل حالة العداء للصهاينة المغتصبين إلى حالة عملية بدعم حركات الجهاد والمقاطعة للبضائع الأمريكية والصهيونية.
رقم : 864168
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