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الجمعة 22 أيار 2020 ساعة 08:56

سفير ايران في موسكو: 'صفقة القرن' مشروع مثير للسخرية

سفير ايران في موسكو:
جاء ذلك خلال ندوة اقيمت يوم امس الخميس عبر الفيديو كونفرانس برعاية السفارة الايرانية في موسكو وبمشاركة عدد من المسؤولين والمفكرين والشخصيات السياسية والثقافية والدينية من ايران وقرغيزيا وجمهورية اذربيجان، تم التاكيد فيها على استمرار طريق القدس، معتبرين الوحدة بين المسلمين والمسيحيين واليهود والاحرار في العالم هو الطريق الوحيد لانقاذ الشعب الفلسطيني من ظلم وجور الكيان الصهيوني.

وقال جلالي، ان صفقة القرن المقترحة من ترامب هي مثيرة للسخرية لانها لاتتضمن تاسيس دولة فلسطينية الا بالاسم فقط لانه لو اراد سكان شطريها التواصل فيما بينهم فعليهم ان يعبروا نفقا او جسرا لايقع ضمن محيط دولتهم من الناحية الجغرافية.

واضاف، ومن اجل خداع الفلسطينيين وعدوهم بمنحهم 50 مليار دولار على مدى عدة اعوام للاستثمارات وليس من المعلوم اساسا هل سيتم منحهم هذا المبلغ ام لا .

واعتبر ان هنالك طريقين لحل قضية فلسطين احدهما صعب والاخر سهل، فالطريق الصعب هو تقوية المقاومة، والذي برهن انه الطريق الوحيد الناجع لمقارعة الكيان الصهيوني واعرب عن اعتقاده بأن الصهاينة ما زالوا يتطلعون الى توسيع كيانهم من الفرات الى النيل وان ما عرقل تحقيق احلامهم هو تيار المقاومة الذي جعلهم محاصرين في نفس الأراضي المحتلة.

وقال السفير الإيراني في موسكو ان الطريق الثاني هو المقترح الذي تقدمت به الجمهورية الإسلامية الايرانية وعلى لسان قائد الثورة الاسلامية ويقوم على مبدا الديمقراطية واصوات الشعب والمشاركة العامة .

وأوضح جلالي ان جميع سكان فلسطين الاصليين، مسلمين ومسيحيين ويهود، بامكانهم وفق هذا المقترح المشاركة في عملية ديمقراطية وانتخابات، ليقرروا بأنفسهم مصير دولتهم ومستقبلها.

وأضاف ان هذه فكرة ديمقراطية تمامًا وتستند إلى النظريات الحديثة وإذا كان العالم يؤمن بالديمقراطية بصدق، فانه لن يجد افضل من هذا المقترح ولا اكثر ديمقراطية لتسوية القضية الفلسطينية.
رقم : 864173
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