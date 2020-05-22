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الجمعة 22 أيار 2020 ساعة 10:34

الأردن: سنعيد النظر في العلاقات مع ‘‘إسرائيل‘‘

الأردن: سنعيد النظر في العلاقات مع ‘‘إسرائيل‘‘
وقال الرزاز :" لن نقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية، وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها".

واضاف أن تهديدات "إسرائيل" بضم أراض في الضفة الغربية المحتلة "تأتي في ظروف جائحة كورونا وانشغال العالم بهذه المواضيع، وبعد انتخابات في الجانب "الإسرائيلي" تعثرت مرارا وتكرارا، واضح أن هناك نية للاستفادة من هذا الوضع لإجراءات أحادية على أرض الواقع".

واكد الرزاز "لن نقبل بهذا، وبناء عليه سنعيد النظر بهذه العلاقة بكافة ابعادها، لكن لن نتسرع ولن نستبق الأمر".

وأشار إلى أن "هناك أملا في أن يتشكل موقف عربي موحد للرد على هذه التهديدات وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه بحماية السلام ليس فقط في هذه المنطقة وانما على مستوى العالم".

وتخطط "إسرائيل" لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة، وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف "إسرائيلي"، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

واكد الاردن أكثر من مرة رفضه التام أي ضم "إسرائيلي" لأراض فلسطينية محتلة، محذرا من أن حصول ذلك "سيقتل فرص التسوية".

وحذر ملك الاردن عبد الله الثاني في مقابلة مع مجلة "ديرشبيجل" الألمانية، الجمعة الماضية، من أن ضم "إسرائيل" أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى "صدام كبير" مع الأردن.
رقم : 864191
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