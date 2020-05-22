موسوي: لماذا يخشى الغرب الاستفتاء في فلسطين؟

وقال موسوي في تغريدة نشرها اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : انقياد اوروبا للوبي الصهيوني مثير للاستغراب، ولماذا يجب ان يتخوفون من تنفيذ الاستفتاء في الاراضي الفلسطينية؟كما انتقد متحدث الخارجية الايرانية العجز الاوروبي في مواجهة الانتهاكات الصهيونية لحقوق الشعب الفلسطيني وكتب في تغريدته :اوروبا اثبتت تاريخيا فشلها في كبح انتهاكات الكيان الصهيوني للحقوق الاممية (يعني قمع الفلسطينيين وضم اراضيهم) تحت يافطة الامن الاسرائيلي ولماذا يجب ان يكونوا متخوفين من اتخاذ الاستفتاء كحل اساسي للمشكلة الفلسطينية؟.