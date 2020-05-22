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الجمعة 22 أيار 2020 ساعة 10:41
تسجيل 48 وفاة جديدة بكورونا في باكستان
وارتفعت حالة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى حوالي 50000 حالة بتسجيل.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
864199
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