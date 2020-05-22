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الجمعة 22 أيار 2020 ساعة 12:14

انطلاق المسيرات الافتراضية في يوم القدس العالمي

انطلاق المسيرات الافتراضية في يوم القدس العالمي
للمشاركة في المسيرة الافتراضية في يوم القدس العالمي يمكنك تسجيل الدخول في موقع qen.ir/qods وكتابة اسمك وشعارك.
انطلاق المسيرات الافتراضية في يوم القدس العالمي
كما يمكن المشاركة في مسيرة افتراضية اخرى بعد تسجيل الدخول في موقع qudsday.net وكتابة اسمك وشعارك بعد اختيار اللغة المطلوبة والصورة الرمزية.
انطلاق المسيرات الافتراضية في يوم القدس العالميانطلاق المسيرات الافتراضية في يوم القدس العالمي
وايضا يمكن للشعوب الحرة في العالم ولمن يودّ المشاركة في مسيرات إحياء يوم القدس العالمي للعام 2020، الدخول على برنامج قادمون عن طريق الروابط المدرجة فيما أدناه وتنصيبه على جهاز الموبايل:

http://cafebazaar.ir/app/?id=com.qudemon.game&ref=share
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qudemon.game
http://android-all.oms.apps.bemobi.com/en_lt/qudemon.html?pos=1
https://itch.io/search?q=qudemon
انطلاق المسيرات الافتراضية في يوم القدس العالمي




 
كما دعت حملة يوم القدس العالمي كل احرار العالم والاوفياء للقدس وأهلها، للمشاركة في حملة تغريد لاحياء يوم القدس العالمي عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الحملة من يوم الخميس 21-05-2020 من الساعة 5 مساء وتستمر حتى يوم السبت23-05-2020 بتوقيت القدس المحتلة، تحت وسم:

#القدس_درب_الشهداء و #FlyTheFlag
انطلاق المسيرات الافتراضية في يوم القدس العالميوفي هذه المناسبةِ يُلقي قائدُ الثورةِ الاسلامية آيةُ الله السيد علي خامنئي خطاباً متلفزاً سيبدأُ عندَ الساعةِ الثانيةَ عشرةَ بتوقيتِ طهران، السابعةِ والنصف صباحاً بتوقيتِ غرينتش وسيتم بثُّه على الهواءِ مباشرةً عبرَ وسائلِ الاعلام المرئيةِ والمسموعة ووسائلِ التواصلِ الاجتماعي.
رقم : 864217
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