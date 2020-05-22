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الجمعة 22 أيار 2020 ساعة 12:16

القدومي: علينا توحيد بوصلة الامة وتوجيهها صوب المحتل

القدومي: علينا توحيد بوصلة الامة وتوجيهها صوب المحتل
وفي حديث صحفي اضاف القدومي ان كان هناك يوم امس خطابات للقيادات المقاومة حول استمرار النضال وترتيب الأمور في المنظمات الجهادية والتعاون مع بعضهم البعض وتوسيع الجهاد في كافة الاراضي الفلسطينية وهذا ما أكد عليه أية الله خامنئي في خطابه اليوم.

وتابع القدومي: "ناقشنا في لقائنا الأخير مع الشهيد الفريق قاسم سليماني كيف يمكن ان نعضدد سبل التنسيق بين مكونات المقاومة وكيف يمكن ان يكون هذا النضال والجهاد نحو بوصلة واحدة وهي القدس ومواجهة عدو مشترك وهو العدو الصهيوني".

وقال: "اذا اردنا اعادة احياء يوم القدس علينا توحيد بوصلة الامة وتوجيهها صوب المحتل" ، مؤكدا ان كيان الاحتلال لا يتورع عن عمل كل المشاريع لتصفية القضية الفلسطينية، واصفا ما يسمى بمسلسل التطبيع هو عبارة عن زمرة لها مصالح في القضية.
رقم : 864220
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