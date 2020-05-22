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الجمعة 22 أيار 2020 ساعة 12:19

لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟

لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟
في مواجهة المشروع الامريكي الاسرائيلي في المنطقة وفلسطين وان تحريرها بعاصمتها القدس بات قريبا.

و كشف باحث بالشؤون الدولية نسيب حطيط ان من العوامل التي تزيد من الثقة عند قادة محور المقاومة بان تحرير القدس بات قريبا هو ثبات الشعار الذي اطلق مع نجاح الثورة الاسلامية في ايران والذي سمي بالشعار المستدام فهو ليس شعار لحظوي كما انه وبعد 40 عام لم يتراجع هذا الشعار ولم يمت بل توسع على مستوى العقيدة والعمل السياسي.

واضاف حطيط ان هذا الشعار خرج من اطاره الفكري العقيدي الى ميدانه التنفيذي بحيث ان شعار تحرير القدس الذي تم رفعه وجيش الـ 20مليون لتحرير القدس نراه القى حجر في بركه ماء راكده على مستوى العرب والمسلمين بحيث توسع وامتد الى العراق ولبنان وفلسطين وايران واليمن وسوريا بالتالي هذا الشعار تم استيلاده فكريا وتحول الى مفرده اخذت واقعها وتاثيرها في الميدان.

فيما اشار الخبير الاسراتيجي محمد عباس الى ان متانة محور المقاومة والتعاون الكبير بين عناصره في التصدي للعدوان الصهيوامريكي عزز من قدرات المحور كما اكد على انتصار فكر المقاومة.

واكد ان هذا العدوان سرع وعزز من قدرات محور المقاومة بحيث انه بات ظاهرا وحقيقة واقعة على الارض، مشيرا الى ان هناك حرب تخاض على الارض السورية والعراقية وغزة وجنوب لبنان واليمن وان هناك صراع مسلح تقوده قوى المقاومة في وجه عمليات الاستباحة ومحاولات السيطرة الامريكية على القرار السيادي الوطني في هذه المنطقة. مضيفا ان هذا التعاون الكبير بين كل مكونات حلف المقاومة استطاع التصدي للعقوابات الاقتصادية والهجمات العسكرية ولجم الدفاع الامريكي من خلال الجيوش الامريكية البديلة من داعش والنصرة وغيرها.

واعتبر ان يوم القدس العالمي يشكل لقاحا ضد التهويد والاستسلام والانبطاح والتطبيع ويمثل تكريس وتجذير لقيم محور المقاومة في وجه المشروع الصهيوامريكي، مؤكدا انتصار فكر المقاومة.
رقم : 864222
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