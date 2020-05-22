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الجمعة 22 أيار 2020 ساعة 13:29

السيد الحكيم: القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين المركزية

السيد الحكيم: القضية الفلسطينية هي قضية المسلمين المركزية
وقال السيد عمار الحكيم في بيان، ان "احياء مناسبة يوم القدس العالمي الذي دعا اليه الامام الخميني الراحل (قدس) يمثل قضية حية في ضمير المرجعية الدينية على مدى عقود".

وأضاف "وهي دعوة مفتوحة للشعوب العربية والاسلامية لتؤكد ان القدس هي القضية الاولى في القلب والضمير والوجدان الانساني وليس العربي والاسلامي فقط".

وتابع السيد الحكيم في بيانه : "كما يشكل احياء يوم القدس العالمي قوة ضاغطة على الانظمة والحكومات للتحرك باتجاه وقف العدوان الصهيوني وغطرسته واعتداءاته ومصادرته لحرية وكرامة الشعب الفلسطيني وحماية القدس الشريف والارض العربية من محاولة تهويدها".

كما اصدر المكتب الاعلامي للسيد عمار الحكيم مقطع فيديو لكلمة لسماحته بمناسبة يوم القدس العالمي قال فيها: "في هذا اليوم نستذكر القدس ونستذكر دورنا الكبير والمهم في اعادة الامور الى نصابها الصحيح ولتبقى القضية الفلسطينية قضية حية وعادلة تنبض في نفوسنا وفي قلوبنا"، مشددا "ننتصر لها لان القدس هي التي توحدنا، والقدس هي التي تعيد ترتيب اوراقنا وأولوياتنا والقدس وقضية فلسطين هي التي تحدد ملامح الاسبقيات في معركتنا وفي تشخيص العدو من الصديق".

واستطرد الحكيم، "لذلك علينا ان نستثمر هذه الفرصة وهذا اليوم المهم في اطلاق هذه الرسالة بأن فلسطين سوف تبقى حية في ضمائرنا وسوف نبقى نعمل من اجلها ليس فقط لاجل تحرير شعب فلسطين واعادة حقوقه وهو هدف مشروع، وانما لكي نستعيد وحدتنا وتماسكنا ولحمتنا الداخلية على مستوى الامة العربية والامة الاسلامية".
رقم : 864234
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