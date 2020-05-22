الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 أيار 2020 ساعة 14:38

لجان المقاومة: يوم القدس العالمي يوم وحدة الأمة

لجان المقاومة: يوم القدس العالمي يوم وحدة الأمة
وقال أبو مجاهد إن "يوم القدس العالمي" هو دعوة لكل ابناء الأمة للقيام بواجبهم اتجاه قضية فلسطين وقدسها المحتلة".

وشدد الناطق باسم اللجان على أن المعركة مع العدو الصهيوني مستمرة والحكومات الصهيونية تتنافس على سرقة الأرض وبناء المغتصبات ومحو الإرث الإسلامي في القدس.

وتوجه أبو مجاهد بالتحية لكل من يدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وعلى رأسهم الجمهورية الإسلامية في ايران التي دعمت القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية وبقيت على العهد رغم كل المؤامرات التي تعرضت لها.

وأشاد أبو مجاهد بشهيد القدس وعاشقها اللواء الحاج قاسم سليماني الذي أسس محورا صلبًا متماسكًا عنوانه فلسطين والقدس و توجه بالتحية والاجلال لروحه الطاهرة ولعائلته التي ما زالت تعتبر القدس وفلسطين قضيتها الاولى .

وكشف أبو مجاهد أن المقاومة اليوم في غزة وخارجها على اعلى درجات التنسيق لمواجهة صفقة القرن وما تتعرض له القضية من تآمر ودعا جميع احرار الامة والعالم الى سرعة الانضمام والالتحاق بمحور المقاومة من اجل مواجهة مؤامرات العدو الصهيوامريكي ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة .

واعتبر ابو مجاهد أن التطبيع خنجر مسموم في خاصرة الشعب الفلسطيني وقضيته، داعيا أبناء الامة المخلصين الى فضح أولئك المطبعين وعزلهم أمام مجتمعاتهم وشعوبهم الحرة.
رقم : 864241
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصرالله: فلسطين من البحر الى النهر ستعود لشعبها
السيد نصرالله: فلسطين من البحر الى النهر ستعود لشعبها
نص نصب خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القىس سنة 2020
نص نصب خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القىس سنة 2020
22 أيار 2020
لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟
لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟
22 أيار 2020
لاجريمة بالزمن الحديث أشد من مأساة اغتصاب فلسطين
لاجريمة بالزمن الحديث أشد من مأساة اغتصاب فلسطين
22 أيار 2020
لماذ يخشى العدو من يوم القدس؟
لماذ يخشى العدو من يوم القدس؟
22 أيار 2020
الرئيس روحاني: يوم القدس رمز لثبات وتلاحم المسلمين
الرئيس روحاني: يوم القدس رمز لثبات وتلاحم المسلمين
22 أيار 2020
المشكلة مع الاحتلال لا تقتصر على احتلال فلسطين جغرافيا
المشكلة مع الاحتلال لا تقتصر على احتلال فلسطين جغرافيا
22 أيار 2020
الرئيس روحاني يدشن مشاريع عمرانية وصناعية كبرى
الرئيس روحاني يدشن مشاريع عمرانية وصناعية كبرى
21 أيار 2020
بعد 41 عاماً.. ايران لازالت على العهد مع فلسطين
بعد 41 عاماً.. ايران لازالت على العهد مع فلسطين
21 أيار 2020
استنهاض راية القدس وخوف الشعوب العربية
استنهاض راية القدس وخوف الشعوب العربية
21 أيار 2020
آية الله خامنئي: زوال ‘‘اسرائيل‘‘ لا يعني زوال اليهود
آية الله خامنئي: زوال ‘‘اسرائيل‘‘ لا يعني زوال اليهود
21 أيار 2020
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
20 أيار 2020
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
20 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس