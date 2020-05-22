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الجمعة 22 أيار 2020 ساعة 14:43

جهانبور:2311 اصابة جديدة بمرض كورونا وتعافي 102276

جهانبور:2311 اصابة جديدة بمرض كورونا وتعافي 102276
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2311 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 131652 شخصا لغاية الان.

واوضح جهانبور ان: 2659 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة واعرب عن اسفه لوفاة 51 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7300 شخصا.

واشار الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس وقال ان عدد هؤلاء بلغ 102 الفا و 276 شخصا لغاية الان.

وقال جهانبور، انه تم لحد الان اجراء 763 الف و 912 اختبارا لتشخيص فيروس "كوفيد-19" في البلاد.
رقم : 864242
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