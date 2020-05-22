الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 أيار 2020 ساعة 14:49

حماس: يوم القدس يمثل تجسيد عملي لمركزية قضية فلسطين

حماس: يوم القدس يمثل تجسيد عملي لمركزية قضية فلسطين
وقال قاسم في حديث له في حملة التغريد ليوم القدس العالمي: إنّ "يوم القدس يفرض ويوجب تنحية كل الخلافات المذهبية والاثنيىة وإعلاء خطاب الوحدة والتسامح والتكامل والاستفادة من هذا التنوع في مواجهة المشروع الصهيوني وبناء نهضة حضارية للامة".

وأكدّ أن محور المقاومة يجب أن يتوسع ليشمل كل الأمة لأن الأمة كلها مستهدفة من المشروع الصهيوني حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وأضاف: " يوم القدس تأكيد على قدرة الأمة على مواجهة المشروع الصهيوني وهزيمته وصولاً لتفكيكه عن كامل الأرض العربية".

وشددّ على أن تفكيك هذا المشروع القائم على العدوان والتوسع، " سيفتح الأفق واسعا للأمة بكل مكوناتها لتبدأ مشروع نهضة حضاري تستفيد منها من مقدرتها وتستفيد من حالة التنوع الموجودة في الأمة".

وأوضح أن فكرة يوم القدس العالمي تمثل أبعادا لـ"عبقرية فكر المقاومة"، مشددا على أن حالة التيه السياسي لبعض الأطراف في المنطقة وربط هذه الأطراف لمصالحها بالكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة لن ينجح في تبديل أولويات الأمة.

وأكدّ أن سعي البعض لتطبيع العلاقة مع الاحتلال لا يمثل الأمة؛ بل هم شرذمة قليلة وهم على هوامش الأمة ولا يمثلون متنها الأصلي، مشيرا إلى أن يوم القدس تأكيد على قدرة المقاومة على تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والعودة خاصة أن ذكرى يوم القدس يتزامن مع إعلان تيار التسوية الفشل الذريع لمساره.

ونظمت حركة حماس حملة تغريد ليوم القدس العالمي، بمشاركة العشرات من النشطاء والإعلاميين في القطاع، للتغريد على وسوم يوم القدس العالمي.

وأوضح قاسم أن الحملة جاءت بفعل الظروف التي يمر بها العالم من جائحة كورونا، إذ جرى العرف بتنظيم مسيرات جماهيرية في يوم القدس؛ لكنها التغت بسبب الجائحة.

وذكر أن "مشاركة فصائل المقاومة في هذه الفعالية، يعزز من العمل المقاوم المشترك، فكما كنا نقاتل في الميدان بالسلاح، نقاتل اليوم في جبهة الإعلام لنرفع من اسم القدس وفلسطين والمقاومة".
رقم : 864244
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصرالله: فلسطين من البحر الى النهر ستعود لشعبها
السيد نصرالله: فلسطين من البحر الى النهر ستعود لشعبها
نص نصب خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القىس سنة 2020
نص نصب خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القىس سنة 2020
22 أيار 2020
لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟
لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟
22 أيار 2020
لاجريمة بالزمن الحديث أشد من مأساة اغتصاب فلسطين
لاجريمة بالزمن الحديث أشد من مأساة اغتصاب فلسطين
22 أيار 2020
لماذ يخشى العدو من يوم القدس؟
لماذ يخشى العدو من يوم القدس؟
22 أيار 2020
الرئيس روحاني: يوم القدس رمز لثبات وتلاحم المسلمين
الرئيس روحاني: يوم القدس رمز لثبات وتلاحم المسلمين
22 أيار 2020
المشكلة مع الاحتلال لا تقتصر على احتلال فلسطين جغرافيا
المشكلة مع الاحتلال لا تقتصر على احتلال فلسطين جغرافيا
22 أيار 2020
الرئيس روحاني يدشن مشاريع عمرانية وصناعية كبرى
الرئيس روحاني يدشن مشاريع عمرانية وصناعية كبرى
21 أيار 2020
بعد 41 عاماً.. ايران لازالت على العهد مع فلسطين
بعد 41 عاماً.. ايران لازالت على العهد مع فلسطين
21 أيار 2020
استنهاض راية القدس وخوف الشعوب العربية
استنهاض راية القدس وخوف الشعوب العربية
21 أيار 2020
آية الله خامنئي: زوال ‘‘اسرائيل‘‘ لا يعني زوال اليهود
آية الله خامنئي: زوال ‘‘اسرائيل‘‘ لا يعني زوال اليهود
21 أيار 2020
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
20 أيار 2020
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
20 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس