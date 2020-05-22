قائد بالحرس الثوري: ندعم توسيع رقعة الجهاد في فلسطين

وأوضح العميد محمد رضا يزدي في تصريح لوكالة انباء فارس اليوم الجمعة، عقب خطاب قائد الثورة الاسلامية بمناسبة يوم القدس العالمي، بان العالم والمسلمين عليهم أن يعرفوا بان الاعتماد على الدول العربية والتحالف الاميركي الصهيوني لايحل معضلة فلسطين.



وأكد استعداد فيلق محمد رسول الله بالانخراط بجبهة المقاومة بكل ما أوتي من قوة، وأن الكيان الصهيوني خبر قوة الفيلق على مدى 40 عاما.



وشدد العميد يزدي أن احفاد الامام يدعمون توسيع رقعة الجهاد في فلسطين وأن شبابنا وبكل فخر يسجلون أسماءهم في الكتائب الاستشهادية ومستعدون لمواجهة الجنود الصهاينة الجبناء قتلة الاطفال.



وأكد أن الفيلق وضع على أجندته العمل الجهادي لاجتثاث فيروس الصهيونية على غرار المساعي التي تبذل لاجتثاث فيروس كورونا الخبيث.



وبيّن قائد فيلق محمد رسول الله أن الشباب اليوم وعبر التأسي بالشهدا "احمد متوسليان" و" الحاج قاسم سليماني" و"ابومهدي المهندس"، يسعون لتحقيق الهدف السامي بتحرير القدس والاراضي الفلسطينية.