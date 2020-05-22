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الجمعة 22 أيار 2020 ساعة 21:31
سوريا تعلن موعد عيد الفطر
وحسب القاضي الشرعي الأول بدمشق فان بعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر.
هذا واعلنت عدد من الدول العربية غدا السبت المتمم لشهر رمضان منها السعودية والامارت والعراق.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
864303
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