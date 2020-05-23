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السبت 23 أيار 2020 ساعة 08:06

الصين تسجل لأول مرة 'صفر' وفيات وإصابات جديدة بكورونا

الصين تسجل لأول مرة
وكانت الصين أعلنت عن 4 حالات إصابة جديدة فقط، الجمعة.
وبدأت الصين بشكل يومي في إعلان أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس منذ شهر يناير الماضي.

وقال رئيس الحكومة الصينية، لي كي تشيانغ، الجمعة، إن بلاده حققت "إنجازات استراتيجية كبيرة" في ردها على تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أواخر 2019 في ووهان (وسط البلاد).

وأضاف خلال افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، "في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد"، مشددا على "المهمة الهائلة" التي لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس.

وقال "نحن، أبناء الأمة الصينية وبناتها، بقينا متحدين خلال فترة شديدة الصعوبة، وأقمنا سورا عظيما من التضامن".

وبعد إغلاق البلاد، أواخر يناير، ردا على تفشي الوباء، استطاعت بكين الحد بشكل كبير من عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي انخفض خلال الأسابيع الأخيرة، لتسجل البلاد عددا قليلا من الحالات الجديدة في اليوم.

وأضاف رئيس الحكومة الصينية "حققنا انتصارا حاسما في الدفاع عن مقاطعة هوباي ومركزها ووهان"، اللتين فُرض على سكانهما حجر صحي لمدة شهرين ونصف الشهر.

وتبلغ الحصيلة الرسمية للوفيات من جراء فيروس كورونا في الصين 4634 وفاة، بينما ارتفع عدد الوفيات بالفيروس حول العالم إلى 335 ألفا و538 شخصاً على الأقل، حسب تعداد لوكالة فرانس مساء الجمعة أعد استناداً إلى مصادر رسمية.
رقم : 864369
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