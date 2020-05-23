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السبت 23 أيار 2020 ساعة 08:13

ابن سلمان يتسلم رسالة من الكاظمي

ابن سلمان يتسلم رسالة من الكاظمي
وذكرت السفارة العراقية في الرياض ان وزير المالية وزير النفط وكالة قد وصل الى الرياض مبعوثا من رئيس الوزراء، وكان في استقباله محمد عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي، وماجد بن عبد الله بن عثمان القصبي وزير التجارة السعودي رئيس الجانب السعودي في المجلس التنسيقي العراقي - السعودي، وعبدالرحمن الحربي رئيس الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والسفير العراق لدى السعودية قحطان طه خلف.

واضافت السفارة ان جلسة مباحثات عقدت بين الجانبين تم خلالها تسليم رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موجهة الى ولي العهد محمد بن سلمان، كما تم استعراض التعاون بين البلدين وآليات تفعيله.

واشارت الى ان الجانب العراقي أكد ان الحكومة جادة في تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة، وان هناك حرص من رئيس الوزراء على تفعيل التعاون في جميع المجالات بين البلدين وبوتيرة أسرع لضمان تحقيق عوائد اقتصادية.

وتابعت السفارة ان الجانبين اكدا ان فتح معبر عرعر بين البلدين يُعد عاملاً أساسياً في تحقيق طفرة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

واعرب وزيرا المالية والتجارة السعوديين، عن استعداد المملكة للانفتاح على العراق وفتح أفق التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي بين البلدين، مشيرين الى ان القطاع الخاص السعودي بما لديه من إمكانيات لديه الرغبة في دخول السوق العراقية والاستثمار في العراق بما يحقق فائدة للبلدين.

واوضحت السفارة ان وزير المالية التقى بوزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وناقش معهما تنمية التعاون النفطي بين البلدين وأهمية استمرار التواصل الإيجابي بين البلدين في توحيد السياسة النفطية لضمان استقرار السوق وتنسيق المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
رقم : 864372
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