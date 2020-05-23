ممثل حماس في طهران: علاقتنا مع ايران استراتيجية

أكد ممثل حماس أن يوم القدس العالمي هو مشروع موحد للجميع، وهو سبب الوحدة على مستوى الأمة.



و وصف القدومي علاقة حركته مع إيران بالإستراتيجية، قائلا: الآن وبعد أكثر من 20 عاما من هذه العلاقة مع بداية عام 1991 لدينا فهم مشترك أكثر عمقا لطبيعة الصراع ولطبيعة المواجهة مع الكيان الصهيوني.



وتابع: أستطيع القول إننا اليوم وصلنا إلى كثير من التفاهمات في مواصلة المسير نحو بوصلة واضحة؛ وهي القدس وفلسطين، ومواجهة العدو المشترك والوحيد للأمة والمنطقة.



كما تحدث القدومي أن أبعاد هذه العلاقة، تتمثل بمحاولات لجسر الهوة في المنطقة العربية والإسلامية، مؤكدًا حرص حماس عليها وعلى نبذ الاختلافات المذهبية والطائفية والعرقية في المنطقة.



وأكد أن حركته تسعى من خلال العلاقة مع إيران إلى ترسيخ أن العدو الإسرائيلي هو العدو المشترك للأمة العربية والإسلامية جمعاء.