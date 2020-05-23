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السبت 23 أيار 2020 ساعة 08:26

واشنطن ... من القصف والاغتیال الی الحوار الاستراتیجي

واشنطن ... من القصف والاغتیال الی الحوار الاستراتیجي
وسیكون الحوار الاستراتیجي الامریكي العراقي الذي من المتوقع ان ینطلق في منتصف یونیو حزیران المقبل عبارة عن سلسلة من الاجتماعات بين كبار المسؤولين الأمريكيين والعراقيين، یرمي إلى وضع كافة جوانب العلاقة الأمريكية-العراقية على طاولة الحوار.

وبغية فهم ما قد يسفر عنه الحوار الاستراتيجي، من الضروري إدراك ظروف انطلاق فكرة الحوار وما هي مصالح كل من الولايات المتحدة والعراق .

فكرة الحوار الاستراتیجي الامریكي العراقي دعا الیها وزیر الخارجية الامریكي مایك بومبیو في السابع من نیسان ابریل 2020 بعد قرار البرلمان العراقي بانهاء وجود القواعد الامریكیة في العراق والتظاهرات الملیوینة الرافضة للوجود الامریكي في بلاد الرافدین وتعرض القواعد والسفارة والمصالح الامریكیة في العراق الی هجمات ادت الی اغلاق السفارة الامریكیة وانسحاب القوات الامریكیة من عدة قواعد في العراق .

ومن هذا المنطلق فان السبب المباشر لهذا الحوار هو ضمان سلامة القوات الأمريكية وتحدید اطار جدید لابقاءها وضمان المصالح الامریكیة علی المدی الطویل .

ولذلك من المتوقع ان یحمل الوفد الامریكي المفاوض قائمة طویلة من المطالب والتعهدات الی الحكومة العراقیة مستخدما سیاسة العصا والجزرة وقد تكون من ابرز هذة المطالب :

· ضمان بقاء وسلامة القوات والسفارة والشركات الامریكیة العاملة فی العراق

· الحفاظ علی المصالح الاقتصادیة والسیاسیة الامریكیة في العراق والمنطقة علی المدی البعید

· احتواء الحشد الشعبی ودمجه او اخلاءه من عقیدة المقاومة من خلال اعادة هیكلتة وایضا ابعاده عن الحدود السوریة العراقیة .
· الحد من " نفوذ ایران" فی العراق اقتصادیا وسیاسیا وعقائدیا وثقافیا
· نزع سلاح فصائل المقاومة

اختارت واشنطن توقیت یونیو حزیران لاطلاق الحوار الاستراتیجي دركا منها بان الحكومة العراقیة برئاسة مصطفی الكاظمي في ظل الازمة الاقتصادیة والعجز المالي وازمة كرونا والتوقعات الشعبیة وهجمات داعش لاتمتلك الكثیر من الاوراق فی مواجهة ضغوط المفاوض الامریكی الذي سیستخدم الكثیر من اوراق الضغط من بینها العقوبات الاقتصادیة والمالیة وحتی الامنیة لتحقیق مطالبه .

ویبدو ان الادارة الامریكیة بدات التحضیر مبكرا لهذا الحوار فثمة من یربط بین عودة هجمات داعش في المحافظات الشمالیة والغربیة وهذا الحوار ویعتبرة ورقة ضغط لاقناع الحكومة العراقیة بالعدول عن المطالبة باجلاء القواعد الامریكیة .

ومن هنا یقع علی عاتق رئیس الحكومة السید مصطفی الكاظمي مسؤولیة كبیرة في الحفاظ علی سیادة العراق وكرامتة وحرمة دماء شهدائه من خلال عدم الرضوخ للضغوط الامریكیة ووضع مصلحة واستقلال وسیادة العراق فوق كل الاعتبارات وعدم التغافل بان من سیفاوضهم هم الوجة الدبلوماسی المبتسم لمن قتلوا خیرة مجاهدي العراق الذین وصفتهم المرجعیة بابطال النصر .
رقم : 864378
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