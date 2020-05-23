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السبت 23 أيار 2020 ساعة 10:43

بشار الجعفري يكشف ماتتوقعه سوريا من الامم المتحدة

بشار الجعفري يكشف ماتتوقعه سوريا من الامم المتحدة
ولفت الجعفري خلال جلسة مشاورات غير رسمية عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم امس عبر الفيديو لمناقشة مشروع الإعلان العالمي بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس الأمم المتحدة إلى أن أي عملية لتطوير أدوات الأمم المتحدة يجب أن تنسجم مع أحكام الميثاق وفي إطار الطبيعة الحكومية لمنظمة الأمم المتحدة.

وبين الجعفري أهمية إعادة تأكيد الالتزام بمبادئ الميثاق الرئيسية وفي مقدمتها المساواة في الحقوق والسيادة لجميع الأمم وصون استقلالها السياسي وسلامة أراضيها وحق الشعوب في تقرير مصيرها مشدداً على أن إحياء هذه الذكرى هو مناسبة لتفعيل أدوات العمل الأممي بما يضمن التصدي لظاهرة عدم المساواة والانتقائية ومنع نشوب النزاعات المسلحة ومكافحة الإرهاب والتغير المناخي والجائحات الصحية كأحدث تحد يواجه عالمنا.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إن جهود الإصلاح التي تجري في إطار الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة يجب أن تكون خاضعة لأحكام الميثاق وضمن ولايات واضحة تحددها الدول الأعضاء وأنها ليست محل مبادرات تطلقها الأمانة العامة للمنظمة دون تكليف أو تنسيق مع حكومات الدول الأعضاء معبرا عن دعم سورية لشعار “عدم تخلف أحد عن الركب” في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبشكل خاص للدول النامية والدول الأقل نمواً.

وأكد الجعفري على أن شعوب العالم تتطلع اليوم إلى حكومات الدول الأعضاء لتمارس أقصى درجات المسؤولية في تحقيق التضامن الجماعي العالمي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وفي نفس الوقت في ضمان الالتزام بالروح الحقيقية التي قادت جهود مؤسسي هذه المنظمة منذ 75 عاماً وبالتالي الانتصار على خيبات الأمل والتحديات عبر دبلوماسية العمل الجماعي المبدئية التي تنبذ الشعبوية والحمائية والمصالح الضيقة والتصرفات أحادية الجانب التي تخالف أهم مبادئ الميثاق وهو التضامن العالمي.
رقم : 864410
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