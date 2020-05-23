نائب عراقي يكشف عن توافق لمنع سقوط صالح والحلبوسي

وقال جعفر ان تحالف الفتح غير متحمس لدعوات اقالة رئاسات البرلمان والجمهورية واضاف في لقاء مع موقع المعلومة ان “هناك توافقا سياسيا بين السنة والكرد لمنع استبدال رئيسي الجمهورية برهم صالح ومجلس النواب محمد الحلبوسي بعد محاولة سائرون اعادة النظر برئاسة البرلمان”.



واضاف جعفر ان “القوى السنية والكردية تمتلك نحو 90 نائبا وستحشد اصوات اخرى من اجل منع اي حراك سياسي لاستبدال الحلبوسي او صالح”.



وتابع ان “تحالف الفتح غير متحمس لايجاد مشكلة سياسية جديدة في ظل الازمات الاقتصادية والسياسية والامنية في البلاد في حال اقالة رئيس البرلمان او الجمهورية “