قرار بفتح المسجد الأقصى بعد أسبوع

وقال مدير المسجد الأقصى: "نبشر أهل بيت المقدس وفلسطين أنه سيتم فتح أبواب المسجد الأقصى بعد الأسبوع الأول من عيد الفطر، لاستقبال المصلين الوافدين إليه".



وأضاف "بناء على ما ورد من دار الإفتاء فإن يوم السبت يكون المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الأحد الأول من شوال هو أول أيام عيد الفطر".



في سياق آخر، اعتدت قوات الاحتلال مساء الجمعة على المصلين بوحشية خلال أدائهم صلاة العشاء والتراويح، واعتقلت شابا لم تعرف هويته.



وذكر شهود عيان أن المصلين تفاجأوا بالقوات تهجم على المصلين خلال تواجدهم في باب الأسباط، واعتدت عليهم بالضرب وجرت بينها والمصلين اشتباكات بالأيدي.



من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الجمعة الشاب خالد شريف من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



وسلمت القوات أمين سر اقليم فتح بالقدس شادي مطور استدعاء للتحقيق معه يوم الأحد المقبل، أول أيام عيد الفطر المبارك.



كما طلبت شرطة الاحتلال من المقدسي عنان نجيب المثول أمامها يوم الأحد المقبل في المسكوبية للتحقيق.



إلى ذلك، مددت الشرطة اليوم توقيف الأسير المحرر الحاج نهاد زغير إلى يوم الأحد المقبل، بعد أن استأنفت على قرار الإفراج عنه الصادر اليوم من محكمة الصلح.