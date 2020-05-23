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السبت 23 أيار 2020 ساعة 12:58

الرزاز: هيكلة القطاع العام لاردني أصبحت أكثر ضرورة

الرزاز: هيكلة القطاع العام لاردني أصبحت أكثر ضرورة
وأشار إلى أنه تم تقديم العون لنحو 586 ألف أسرة، أو ما يعادل نحو 2.5 مليون مواطن، وذلك من خلال صندوق "همة وطن" وصندوق "المعونة الوطنية" وصندوق الزكاة وبرامج الضمان الاجتماعي والتسهيلات، التي قدمها البنك المركزي الأردني.

ولفت رئيس الوزراء، خلال مقابلة مع وكالة "بترا"، إلى أن تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تشيران إلى حدوث انكماش اقتصادي في الأردن يتراوح بين 3.4% إلى 3.7%، ما يستوجب إعادة النظر بالعديد من الأمور أولها أنظمة التكافل حتى نحمي الأسر والأفراد الأضعف في المجتمع.

وشدد على أن هيكلة القطاع العام أصبحت أكثر ضرورة، وقال: "لدينا وزارات مطلوب دمجها ونعمل على ذلك"، وأشار إلى أن الهيكلة ستشمل كل مؤسسات القطاع العام.

وأكد أنه، ورغم الظروف والتداعيات الصعبة للأزمة، إلا أن هناك فرصا يمكن للأردن استثمارها، لاسيما في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والزراعة والتصنيع الغذائي وفي قطاعات واعدة في مجال الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأرقام التي تم تسجيلها بفيروس كورونا وبعض البؤر، التي تشكلت خلال الأيام الأخيرة أوصلتنا إلى إجماع بضرورة الحذر واتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما أكد أنه لا هوادة في المعركة ضد هذا الوباء، محذرا أن أي تباطؤ أو تساهل ستكون له تداعيات خطيرة جدا.
رقم : 864449
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