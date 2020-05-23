بروجردي: المقاومة والكفاح هما السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني

وفي تصريح صحفي اشار بروجردي الى تصريحات قائد الثورة الاسلامية حول المقاومة والكفاح ضد الكيان الصهيوني وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الدولة الوحيدة التي اكدت على مدى العقود الاربعة الماضية وقبل انتصار الثورة الاسلامية في تصريحات الامام الراحل (رض) على عودة الفلسطينيين الى ارضهم وتاسيس دولتهم المستقلة في ارض فلسطين ومازالت ثابتة على موقفها هذا.



واضاف، لقد شهدنا دولا دخلت في حروب ضد الكيان الصهيوني لكنها جاءت في نهاية الامر الى طاولة المفاوضات مع هذا الكيان اللاشرعي ولم تحصد شيئا سوى الاتفاقيات المذلة.



وتابع بروجردي، انه وبعد تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الصهيوني من قبل حزب الله تغير ميزان القوى لصالح جبهة المقاومة وشهدنا 5 حروب بعد العام 2000 ، هُزِم فيها الصهاينة كلها.



واضاف، ان النقطة اللافتة هي ان مقاومة الصهاينة ضعفت في الحروب الخمس التي هزمت فيها واحدة تلو اخرى من 33 يوما الى يومين في اخر حرب.



واكد بروجردي في الختام، ان المقاومة والكفاح هما الطريق الوحيد لمواجهة الصهاينة وان تطبيع العلاقات واقرار العلاقات التجارية وتاسيس الممثليات السياسية لدى الكيان الصهيوني من قبل بعض الحكام العرب في المنطقة لا يحل اي مشكلة بل يؤدي ايضا الى الحاق اضرار لا تعوض.