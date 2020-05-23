البحرين..تسجيل 360 إصابة جديدة بكورونا

وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”إن الحالات الجديدة منها 220 حالة لعمالة وافدة، و140 حالة لمخالطين لحالات مسجلة سابقا“.



وأضافت أنه ”تم تسجيل 366 حالة شفاء جديدة من الفيروس التاجي، وبذلك يصل إجمالي المتعافين إلى 4462 حالة“.