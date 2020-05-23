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السبت 23 أيار 2020 ساعة 15:30

إعادة فتح المزارات الدينية في طهران بعد عيد الفطر

إعادة فتح المزارات الدينية في طهران بعد عيد الفطر
وقال فرهادي في تصريح له اليوم السبت، ان الاماكن الدينية وصحون المراقد والاضرحة سيعاد فتحها بعد عيد الفطر مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات الصحية.

وفي جانب اخر من تصريحه قال بان جميع موظفي الدولة مكلفون بالحضور في الدوائر الرسمية بدءا من يوم السبت القادم على ان يكون الدوام من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر حسب التوقيت المحلي مع الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية.

يذكر انه كان مسموحا لغاية الان بحضور ثلثي الموظفين وعدم حضور الثلث الاخر بالتناوب فيما بينهم بغية الحد من تفشي فيروس كورونا.
رقم : 864490
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