الجيش السوري يعثر على ‘‘كنوز‘‘ مخبأة بريف درعا

وكانت الجهات المختصة ضبطت يوم الثلاثاء الماضي خلال متابعتها لعمليات تمشيط المناطق المحررة من الإرهاب في ريفي درعا والسويداء كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة بينها صواريخ أمريكية وإسرائيلية الصنع من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية.