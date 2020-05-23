الصفحة الرئيسية
0
السبت 23 أيار 2020 ساعة 16:01

تواصل خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

تواصل خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
وأوضح مصدر أمني أن رشاشات الغزاة والمرتزقة استهدفت أماكن متفرقة من شارع الـ50 ومنطقة 7يوليو السكنية بمدينة الحديدة.

وقصفت قوى العدوان بـ23 قذيفة مدفعية قريتي الجربة والشجن بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة، في حين استحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية غرب المدينة .

وأفاد المصدر بأن قصفاً مدفعياً سعودياً استهدف في محافظة صعدة مناطق متفرقة من مديرية غمر وقرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح ومنبه .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 12 غارة على قرية الخسف بمديرية الحزم في محافظة الجوف، و13 غارة على مديريتي مدغل ومجزر بمحافظة مأرب، كما شن سبع غارات على مديرية حرض في محافظة حجة.

وأدان المصدر استمرار قوى العدوان في استهداف المناطق السكنية والتمادي في خرق وقف إطلاق النار بجرائم تستهدف حياة المدنيين..

داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الانسانية والاخلاقية والقانونية والعمل على وقف جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين في مختلف المحافظات.
رقم : 864501
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامية.. وتبقى فلسطين ‘‘البوصلة‘‘
قائد الثورة الإسلامية.. وتبقى فلسطين ‘‘البوصلة‘‘
تحرير
تحرير 'خرمشهر' مفخرة وملحمة تاريخية
23 أيار 2020
واشنطن ... من القصف والاغتیال الی الحوار الاستراتیجي
واشنطن ... من القصف والاغتیال الی الحوار الاستراتیجي
23 أيار 2020
التطبيع جواً؛ الإمارات أول الواصلين
التطبيع جواً؛ الإمارات أول الواصلين
23 أيار 2020
الامام الخامنئي وخطاب يوم القدس العالمي
الامام الخامنئي وخطاب يوم القدس العالمي
23 أيار 2020
السيد نصرالله: فلسطين من البحر الى النهر ستعود لشعبها
السيد نصرالله: فلسطين من البحر الى النهر ستعود لشعبها
22 أيار 2020
نص نصب خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القىس سنة 2020
نص نصب خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القىس سنة 2020
22 أيار 2020
لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟
لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟
22 أيار 2020
لاجريمة بالزمن الحديث أشد من مأساة اغتصاب فلسطين
لاجريمة بالزمن الحديث أشد من مأساة اغتصاب فلسطين
22 أيار 2020
لماذ يخشى العدو من يوم القدس؟
لماذ يخشى العدو من يوم القدس؟
22 أيار 2020
الرئيس روحاني: يوم القدس رمز لثبات وتلاحم المسلمين
الرئيس روحاني: يوم القدس رمز لثبات وتلاحم المسلمين
22 أيار 2020
المشكلة مع الاحتلال لا تقتصر على احتلال فلسطين جغرافيا
المشكلة مع الاحتلال لا تقتصر على احتلال فلسطين جغرافيا
22 أيار 2020
الرئيس روحاني يدشن مشاريع عمرانية وصناعية كبرى
الرئيس روحاني يدشن مشاريع عمرانية وصناعية كبرى
21 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس