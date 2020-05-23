موريتانيا تحتفل بعيد الفطر اليوم.. وعفو رئاسي عن 195 سجينا

وأكدت اللجنة أنها توصلت إلى رؤية مستفيضة لهلال شوال في مناطق متفرقة من البلاد.



وموريتانيا هي الدولة العربية الوحيدة التي تحتفل بعيد الفطر المبارك اليوم السبت، خلافا لغالبية الدول العربية الأخرى التي لم تتمكن الجمعة من رؤية هلال شوال وأعلنت أن العيد سيحل يوم غد الأحد.



وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، عفوا شاملا عن 195 من سجناء الحق العام.



وقالت الرئاسة الموريتانية في بيان، إن هذا العفو الذي يأتي بمناسبة عيد الفطر المبارك تم اتخاذه بناء على تقرير من وزير العدل.