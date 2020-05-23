تفاعل الإعلام العالمي مع خطاب قائد الثورة بيوم القدس العالمي

وقال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في خطابه: اليوم هو يوم القدس. اليوم الذي تم تحديده بمبادرة ذكية من الإمام الخميني (ره) كحلقة وصل لجميع المسلمين للتحدث عن قضية القدس المقدسة وفلسطين المضطهدة، وكان له في هذه العقود الأخيرة دوره الفاعل وسيكون له في المستقبل إن شاء الله مثل هذا الدور.



الشعوب رحبّت بيوم القدس، باعتباره الواجب الأول أعني ابقاء راية تحرير فلسطين مرفوعة مرفرفة. سياسة الاستكبار والصهيونية تتركز على تغييب المسألة الفلسطينية من ذاكرة المجتمعات المسلمة، والواجب الفوري هو التصدّي لهذه الخيانة التي تحاك بيد عملاء العدو السياسيين والثقافيين في داخل البلدان الإسلامية".



ولقي خطاب قائد الثورة الاسلامية بمناسبة يوم القدس العالمي، انعكاسا واسعا في وسائل الإعلام الاقليمية والعالمية.



فقد أشار الموقع الالكتروني لقناة "فوكس نيوز" في تقرير له، إلى خطاب قائد الثورة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي بمناسبة يوم القدس، وكتب: ان زعيم إيران وصف الكيان الصهيوني كغدة سرطانية لابد من استئصالها.



وتناولت القناة في تقريرها مقارنة قائد الثورة الكيان الصهيوني بفايروس كورونا، وكتب أن الزعيم الايراني قال: "بعضهم يبرر هذا السلوك القبيح بالقول إن الكيان الصهيوني حقيقة واقعية في المنطقة، دون أن يذكروا بأن من الضروري مكافحة الواقع المهلك المضرّ وإزالته.



جائحة كورونا اليوم واقع لا شك فيه، وكل إنسان ذي شعور يرى أن من الواجب مكافحته. وجائحة الصهيونية القديمة سوف لا تبقى دون شك وسيقضى عليها من هذه المنطقة بهمة الشباب الغيارى والمؤمنين".



وفي سياق متصل نشرت صحيفة "جروزالم بوست" الصهيونية، مقاطع من خطاب آية الله الخامنئي. إذ حمل عنوان تقريرها جانبا من حديث قائد الثورة بهذا المضمون بأن "إسرائيل لن تبقى".



وتناولت هذه الصحيفة الصهيونية بدايات خطاب قائد الثورة حيث قال فيه: أول الحديث استعادة الذاكرة بشأن المأساة الكبرى التي حلّت باغتصاب فلسطين وزرع الغدة السرطانية الصهيونية فيها. لا توجد بين الجرائم البشرية في العصور القريبة من عصرنا الراهن جريمة بهذا الحجم وبهذه الشدّة. اغتصاب بلد وتشريد أهله تماماً من بيوتهم وأرض آبائهم وأجدادهم، كل ذلك بأبشع أنواع القتل وإهلاك الحرث والنسل، ثم استمرار هذا الظلم التاريخي لعشرات السنين.. هو حقاً رقم قياسي جديد من الوحشية والتشيطن على الصعيد البشري.



وإلى وكالة رويترز فقد كتبت أن الزعيم الإيراني قال في خطابه بشأن الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني زائدة مهلكة وضرر محض لهذه المنطقة وهو زائل لا محالة.



وقد حاولت هذه الوكالة البريطانية ان تحشو تقريرها برد فعل المسؤولين الاميركان والغربيين على خطاب قائد الثورة.



وإلى ألمانيا فقد نشرت "دويتشه فيله" الألمانية على موقعها الالكتروني مقاطع من خطاب قائد الثورة الإسلامية، وكتبت أن الزعيم الايراني وصف "اسرائيل" بأنها غدة سرطانية ولابد من استئصالها، مضيفا أن سماحته قارن بين الكيان الصهيوني وفايروس كورونا.



