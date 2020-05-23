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السبت 23 أيار 2020 ساعة 19:19

روحاني مخاطبا لاريجاني: أشكركم على دعمكم وتضامنكم مع الحكومة

روحاني مخاطبا لاريجاني: أشكركم على دعمكم وتضامنكم مع الحكومة
وقدم الرئيس روحاني خلال اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي للسلطات الثلاث اليوم السبت لوح تقدير ونسخة نفيسة من القران الكريم إلى لاريجاني وأشاد بجهوده التي بذلها خلال سني خدمته في مختلف اجهزة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ولاسيما رئاسة مجلس الشورى الاسلامي على مدى ثلاث دورات .

وجاء في لوح التقدير ان النجاح في تقدير الخدمة في نظام الجمهورية الاسلامية ولا سيما في اجهزة خطيرة وهامة مثل رئاسة مجلس الشورى الاسلامي على مدى ثلاث دورات هو شرف عظيم ومفخرة لك وقدوة لجميع خدمة النظام والشعب . أود أن أشكركم على جهودكم القيمة وخدماتكم المخلصة للثورة والنظام الإسلامي ، ودعمكم وتضامنكم مع الحكومة .

وتابع انه مما لا شك فيه أن ذكريات تعاوننا ومشاعرنا المشتركة طيلة سنوات مديدة ولا سيما في اللحظات الحرجة والحاسمة ستبقى خالدة وقال آمل أن يكون حضوركم الفعال وجهودكم العالية ، إلى جانب الخبرات القيمة ، مصدرًا للخير والبركات للبلد والنظام في معاقل الخدمة الأخرى.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم بالصحة والموفقية المتزايدة في تحقيق الأهداف السامية للجمهورية الإسلامية الايرانية.

بدوره أشاد رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي باخلاص وجهود لاريجاني وقال ان المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في الحقيقه تم ايجاده بهدف تعاون السلطات الثلاث وصولا الى تسهيل تنفيذ الاجراءات الاقتصادية لكي تتمكن برغم مخططات الأعداء الرامية الى وضع العصي في عجلة الاقتصاد من تنظيم الشؤون الاقتصادية للبلاد.

وأضاف رئيس السلطة القضائية انه لحسن الحظ تعاونت السلطات الثلاث بشكل إيجابي حتى الآن ، وهي تبذل جهودها لتنظيم الشؤون الاقتصادية للبلاد وتسهيل شؤون الشعب رغم رغبات الأعداء".
رقم : 864524
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