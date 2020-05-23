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السبت 23 أيار 2020 ساعة 19:26
قائد القوة البحرية في الحرس الثوري :

لن نتوانى عن التصدي لاي مخالفة في الخليج الفارسي

لن نتوانى عن التصدي لاي مخالفة في الخليج الفارسي
وأكد الأدميرال علي رضا تكنسيري خلال مراسم حرق سلع محظورة تم ضبطها في جزيرة قشم اليوم السبت أنه في عام قفزة الانتاج، لن نتوانى عن التصدي لتهريب السلع والوقود والمخدرات والصيد غير القانوني بشكبة الترولة وأضاف انه إذا تم ضبط بضائع مهربة في الخليج الفارسي ، فسوف نخرج المهربين من السفينة قبل ان يجري حرق البضائع المضبوطة بعد تنفيذ الإجراءات القانونية بأمر من المحكمة.
وأضاف أنه وفقًا للأدلة الموثوقة المتوفرة ، فإن بعض الدول المجاورة متورطة في تهريب البضائع إلى البلاد ودعم المهربين.

واشار قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني إلى جهود هذه القوة في التصدي للتهريب وقال انه منذ العام الايراني المنصرم (بدا في 21 اذار) ولحد الان تمكنت القوة البحرية لحرس الثورة من ضبط 23 سفينة وقود كانت تحاول تهريب أكثر من 23 مليون لتر من الديزل.

وأشار تنكسيري أيضا إلى الحظر المفروض على الصيد بشبكة الترولة وإلحاق الضرر بسبل العيش للسكان والصيادين المحليين والبيئة ، مضيفا انه تم خلال هذه الفترة الاستيلاء على 48 سفينة صيد بشبكة الترولة وتم ضبط أكثر من مليونيين و300 كيلوغرام من الأسماك خلال التفتيش .

وتابع قائد البحرية في الحرس الثوري انه تم في العام الايراني الماضي ضبط أكثر من طنين من المخدرات و اكثر من عشرة الاف علبة من الكحول.

وشدد على أن تهريب البضائع إلى البلاد يتم في حالة يتم إنتاج معظمها محلياً ، معتبراً أن التهريب آفة للإنتاج المحلي ويمكن أن يؤدي إلى إغلاق المصانع وبطالة الشباب في البلاد وقال سوف نتعامل بجدية مع قضية التهريب والمهربين بجدية وحزم وبالتنسيق الكامل مع السلطات الأمنية والاستخبارية والسلطات العسكرية والقضائية.
رقم : 864531
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