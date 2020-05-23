حماس تثمن موقف نواب إيطاليا الرافض لخطة ضم الغربية

وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، في تصريح صحفي: "تزايد المواقف المعارضة لسياسة الضم التي تنوي سلطات الاحتلال القيام بها، والرفض الواسع الذي عبّرت عنه الأوساط الدولية المختلفة، يؤكد عزلة موقف الاحتلال والإدارة الأمريكية التي تدعمه".



ودعا كل الجهات التي عبّرت عن رفضها لسياسة الضم إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع الاحتلال من تنفيذ سياسته التوسعية، ومعاقبته على جرائمه المتواصلة.



ونهاية أبريل/ نيسان الماضي، اتفق رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، مع زعيم حزب "أزرق- أبيض" بيني غانتس، على بدء عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة.



وتعمل لجنة إسرائيليةـ أمريكية على وضع خرائط المناطق التي ستضمها تل أبيب في الضفة، والتي ستعترف الولايات المتحدة بها.



وتشير تقديرات فلسطينية أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة الغربية.