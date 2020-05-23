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السبت 23 أيار 2020 ساعة 21:11

ايران وسوريا تتفقان على إقامة منطقة صناعة حرة مشتركة

ايران وسوريا تتفقان على إقامة منطقة صناعة حرة مشتركة
واتفق الجانبان على متابعة الخطوات التنفيذية لإقامة منطقة صناعة حرة مشتركة بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والصناعية لسوريا وإعادة البنية التحتية والتنموية التي استهدفتها الحرب الإرهابية السافرة ضدها.

وأكد الجانبان العمل المشترك من قبل الحكومتين لتعزيز العلاقات الاستراتيجية على المستوى الاقتصادي والاستثماري وتفعيل دور القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية وعقود المشاريع الاستثمارية المبرمة واستثمار الموارد الذاتية والامكانات المتوافرة في البلدين لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الانجازات التي تحققت في محاربة الارهاب وعلى كل الصعد.
رقم : 864544
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