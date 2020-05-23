أحدث العناوين :
جو بايدن يعتذر لذوي البشرة الداكنة
روحاني: بالاتحاد والتضامن يمكننا ان نتجاوز الأزمات المفروضة
المقاومة بعد 20 عاما على تحرير جنوب لبنان
ايران تعلن يوم غد الاحد اول ايام عيد الفطر المبارك
ايران وسوريا تتفقان على إقامة منطقة صناعة حرة مشتركة
حماس تثمن موقف نواب إيطاليا الرافض لخطة ضم الغربية
مباحثات هاتفية بين لاريجاني والحلبوسي.. ماذا دار بينهما؟
استعصاء واشتباكات في أحد سجون 'النصرة' شمال إدلب
لن نتوانى عن التصدي لاي مخالفة في الخليج الفارسي
قائد الثورة يعفو عن آلاف المحكومين بمناسبة عيد الفطر
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
24 May 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
السبت 23 أيار 2020 ساعة 21:16
ايران تعلن يوم غد الاحد اول ايام عيد الفطر المبارك
يوم غد الاحد غرة شهر شوال واول ايام عيد الفطر السعيد في ايران .
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
864546
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامية.. وتبقى فلسطين ‘‘البوصلة‘‘
تحرير 'خرمشهر' مفخرة وملحمة تاريخية
23 أيار 2020
واشنطن ... من القصف والاغتیال الی الحوار الاستراتیجي
23 أيار 2020
التطبيع جواً؛ الإمارات أول الواصلين
23 أيار 2020
الامام الخامنئي وخطاب يوم القدس العالمي
23 أيار 2020
السيد نصرالله: فلسطين من البحر الى النهر ستعود لشعبها
22 أيار 2020
نص نصب خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القىس سنة 2020
22 أيار 2020
لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟
22 أيار 2020
لاجريمة بالزمن الحديث أشد من مأساة اغتصاب فلسطين
22 أيار 2020
لماذ يخشى العدو من يوم القدس؟
22 أيار 2020
الرئيس روحاني: يوم القدس رمز لثبات وتلاحم المسلمين
22 أيار 2020
المشكلة مع الاحتلال لا تقتصر على احتلال فلسطين جغرافيا
22 أيار 2020
الرئيس روحاني يدشن مشاريع عمرانية وصناعية كبرى
21 أيار 2020
أحدث العناوين
جو بايدن يعتذر لذوي البشرة الداكنة
روحاني: بالاتحاد والتضامن يمكننا ان نتجاوز الأزمات المفروضة
المقاومة بعد 20 عاما على تحرير جنوب لبنان
ايران تعلن يوم غد الاحد اول ايام عيد الفطر المبارك
ايران وسوريا تتفقان على إقامة منطقة صناعة حرة مشتركة
حماس تثمن موقف نواب إيطاليا الرافض لخطة ضم الغربية
مباحثات هاتفية بين لاريجاني والحلبوسي.. ماذا دار بينهما؟
استعصاء واشتباكات في أحد سجون 'النصرة' شمال إدلب
لن نتوانى عن التصدي لاي مخالفة في الخليج الفارسي
قائد الثورة يعفو عن آلاف المحكومين بمناسبة عيد الفطر
تسجيل 4 إصابات بكورونا في الأردن
روحاني مخاطبا لاريجاني: أشكركم على دعمكم وتضامنكم مع الحكومة
أهمية إحياء يوم القدس العالمي
صالحي: القائد الشهيد سليماني امتزج اسمه مع اسم القدس
تفاعل الإعلام العالمي مع خطاب قائد الثورة بيوم القدس العالمي
موريتانيا تحتفل بعيد الفطر اليوم.. وعفو رئاسي عن 195 سجينا
القدس ستبقى في وجدان الأمة رمزا لعنفوانها
"الجيش الليبي" يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس
تواصل خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
سوريا تسجل 11 إصابة بكورونا لقادمين من الكويت
الأكثر قراءة
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
الصحة السورية تكشف اوضاع المصابين بكورونا في البلاد
وزير الصحة اللبناني يشعر بالقلق حيال مسار انتشار كورونا
كاريكاتور.. اميركي على بوابة سجن 'داعش'
قوات الوفاق تعلن عن تدمير منظومة روسية للدفاع الجوي
ماهي رسائل خطاب الأخیر للسید حسن نصر الله؟
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
إصابة طفلة ونفوق مواشي بقصف للعدوان سعودي على صعدة
ترحيب فلسطيني بإنشاء سفارة إيرانية إفتراضية في فلسطين
قيادي في الجهاد الإسلامي: القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها
اليمن.. إحباط زحف واسع للمرتزقة في صرواح بمأرب
بالفيديو: أعمال شغب في أبو ظبي والأمن يعتقل العشرات
هل سيفتح الإحتلال المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين؟
فاو: اليمن قد يواجه كارثة غذائية بسبب كورونا
وزير خارجية الإحتلال: سنطبق 'صفقة لقرن'
الاوقاف السورية تعلن موقفها من اقامة صلاة عيد الفطر
برلماني تشيكي يدين الإجراءات الغربية على سوريا
تركيا ‘‘لاسرائيل‘‘: الاحتلال والضم كلهما جريمة
القوات اليمنية تحبط هجوما لمرتزقة السعودية في مأرب
توقعات حالة الطقس في العراق للأيام الأربعة المقبلة
الأخبار الساخنة
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
السودان يحل منظمة الدعوة الإسلامية ويصادر ممتلكاتها
لا إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
الأكثر بحثًا
ليبيا تعلق الدراسة بسبب مخاوف من كورونا
العميد سريع: التصدى لزحفين لقوى العدوان بمأرب والجوف
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
إصابة “إسرائيلية” بجراح خطرة في عملية طعن
الأردن : تأجيل عقد كافة الامتحانات للطلبة
إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس