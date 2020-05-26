الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 أيار 2020 ساعة 08:08
مع استمرار تعليق الدولية منها..

السماح بعودة الرحلات الجوية الداخلية في السعودية

السماح بعودة الرحلات الجوية الداخلية في السعودية
وبحسب مصادر رسمية ابتداء من يوم الخميس 5 شوال (28 مايو/أيار الجاري) يتم رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأضافت أنه يتم رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.
وأكدت استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.

وتابعت، ابتداء من يوم الأحد 21 يونيو/حزيران 2020، تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة - مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

وكان وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أعلن أمس الاثنين، أن بلاده وضعت تصورات للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية، بدءا من الخميس المقبل.

وأشار إلى أن المراحل تبدأ تدريجيا، من يوم الخميس المقبل، لحين العودة إلى الأوضاع الطبيعية، بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الاثنين، تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع الإجمالي إلى 47795، فيما سجلت 9 حالات وفاة ليصبح العدد الكلي لهذه الحالات إلى 399.

واتخذت الحكومة السعودية مع بداية تفشي وباء "كورونا" بالمملكة، أوائل مارس/آذار الماضي، سلسلة طويلة من الإجراءات الاحترازية، التي تضمنت تعليق العمرة وإغلاق المساجد والمرافق العامة، وفرض حظر التجول الشامل في أغلب مناطق البلاد، ومنع التنقل.
رقم : 864762
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عيد التحرير والمقاومة والمفاجآت القادمة
عيد التحرير والمقاومة والمفاجآت القادمة
قصة
قصة 'أهم حمولة نفط في التاريخ' يرويها ربّان الناقلة فورتشون
26 أيار 2020
المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة الارهاب والاحتلال
المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة الارهاب والاحتلال
26 أيار 2020
الشيخ قاسم: التحرير يوم من أيام الله ومنعطف تاريخي لمنطقتنا
الشيخ قاسم: التحرير يوم من أيام الله ومنعطف تاريخي لمنطقتنا
26 أيار 2020
قائد الثورة الإسلامية.. وتبقى فلسطين ‘‘البوصلة‘‘
قائد الثورة الإسلامية.. وتبقى فلسطين ‘‘البوصلة‘‘
23 أيار 2020
تحرير
تحرير 'خرمشهر' مفخرة وملحمة تاريخية
23 أيار 2020
واشنطن ... من القصف والاغتیال الی الحوار الاستراتیجي
واشنطن ... من القصف والاغتیال الی الحوار الاستراتیجي
23 أيار 2020
التطبيع جواً؛ الإمارات أول الواصلين
التطبيع جواً؛ الإمارات أول الواصلين
23 أيار 2020
الامام الخامنئي وخطاب يوم القدس العالمي
الامام الخامنئي وخطاب يوم القدس العالمي
23 أيار 2020
السيد نصرالله: فلسطين من البحر الى النهر ستعود لشعبها
السيد نصرالله: فلسطين من البحر الى النهر ستعود لشعبها
22 أيار 2020
نص نصب خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القىس سنة 2020
نص نصب خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القىس سنة 2020
22 أيار 2020
لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟
لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟
22 أيار 2020
لاجريمة بالزمن الحديث أشد من مأساة اغتصاب فلسطين
لاجريمة بالزمن الحديث أشد من مأساة اغتصاب فلسطين
22 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس