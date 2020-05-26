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الثلاثاء 26 أيار 2020 ساعة 08:15

قوات الاحتلال تقتحم جبل المكبر بالقدس وتعتقل شابين شقيقين

قوات الاحتلال تقتحم جبل المكبر بالقدس وتعتقل شابين شقيقين
واعتقلت قوات الاحتلال مساء الاثنين، الشابين الشقيقين رياض وأكرم بشير، عقب اقتحام حي بشير في جبل المكبر بأعداد كبيرة.

بدوره أوضح المحامي محمد محمود أن الشاب رضوان بشير -من قرية جبل المكبر- أطلق عليه جنود الاحتلال الرصاص، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن لأفراد الشرطة عند مدخل القرية، مشيرًا أنه يتلقى العلاج حاليا في المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب بشير -عصر أمس الاثنين-، وزعمت أنه حاول تنفيذ عملية طعن، في حين نقل شهود عيان أن شجارًا وقع بين أحد الشبان وجنود الاحتلال عند نقطة تفتيش، ليطلق الجنود بعدها النار تجاه الشاب، وتركوه ينزف دون تقديم أي إسعافات له.
رقم : 864765
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