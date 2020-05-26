سوريا تقرر إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل

وأكد الفريق الحكومي الإبقاء على إمكانية اللجوء إلى فرض حظر التجول التام والشامل في أي لحظة وفقاً للمتغيرات المتعلقة بفيروس كورونا، موضحاً أن كل الإجراءات التدريجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين السلامة الصحية والتصدي لفيروس كورونا المستجد.



​وفيما يخص الحد من الازدحام في وسائط النقل الجماعي تقرر زج كل وسائط النقل الجماعي الخاص والعام والموحد في المحافظات والتنسيق مع لجان السير والنقل في كل محافظة لتكثيف وتنظيم عمل وسائط النقل بين الريف والمدن وفي كل التجمعات السكانية بما يحد من الازدحام وتأمين انتقال المواطنين وفق الاشتراطات الصحية والوقائية.



وحول تطبيق الإجراءات الاحترازية في الجهات العامة الخدمية، أكد الفريق الحكومي أهمية عمل كل وزارة وتدخلها المباشر في تنظيم آلية تقديم الخدمات للمواطنين بجميع الجهات التابعة للوزارة بما يراعي اشتراطات التباعد المكاني والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.



وتم الطلب من اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والحرفيين تشكيل لجان مراقبة خاصة في كل اتحاد للتأكد من التزام المنشآت الخاصة بالمعايير وإجراءات السلامة الصحية.