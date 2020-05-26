الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 أيار 2020 ساعة 08:19

جونسون: بريطانيا ستعيد فتح آلاف المتاجر في يونيو

جونسون: بريطانيا ستعيد فتح آلاف المتاجر في يونيو
وقال جونسون، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، إن الحكومة تنوي السماح للأسواق الخارجية وصالونات السيارات بأن تعيد فتح أبوابها اعتبارا من 1 يونيو شريطة تمكنها من استيفاء إرشادات الأمان لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف جونسون أنه سيتم السماح لجميع متاجر التجزئة غير الأساسية الأخرى أن تعيد فتح أبوابها اعتبارا من 15 يونيو إذا ما استوفيت الشروط.
وتابع جونسون: "هناك خطوات متحفظة ولكنها مدروسة على الطريق نحو إعادة بناء بلادنا".

وفي وقت سابق من الاثنين أعلن جونسون أن المدارس الابتدائية ستعيد فتح أبوابها جزئيا اعتبارا من 1 يونيو، وذلك رغم ما تثيره هذه الخطوة من جدل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.
رقم : 864767
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عيد التحرير والمقاومة والمفاجآت القادمة
عيد التحرير والمقاومة والمفاجآت القادمة
قصة
قصة 'أهم حمولة نفط في التاريخ' يرويها ربّان الناقلة فورتشون
26 أيار 2020
المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة الارهاب والاحتلال
المقاومة هي الخيار الوحيد لمواجهة الارهاب والاحتلال
26 أيار 2020
الشيخ قاسم: التحرير يوم من أيام الله ومنعطف تاريخي لمنطقتنا
الشيخ قاسم: التحرير يوم من أيام الله ومنعطف تاريخي لمنطقتنا
26 أيار 2020
قائد الثورة الإسلامية.. وتبقى فلسطين ‘‘البوصلة‘‘
قائد الثورة الإسلامية.. وتبقى فلسطين ‘‘البوصلة‘‘
23 أيار 2020
تحرير
تحرير 'خرمشهر' مفخرة وملحمة تاريخية
23 أيار 2020
واشنطن ... من القصف والاغتیال الی الحوار الاستراتیجي
واشنطن ... من القصف والاغتیال الی الحوار الاستراتیجي
23 أيار 2020
التطبيع جواً؛ الإمارات أول الواصلين
التطبيع جواً؛ الإمارات أول الواصلين
23 أيار 2020
الامام الخامنئي وخطاب يوم القدس العالمي
الامام الخامنئي وخطاب يوم القدس العالمي
23 أيار 2020
السيد نصرالله: فلسطين من البحر الى النهر ستعود لشعبها
السيد نصرالله: فلسطين من البحر الى النهر ستعود لشعبها
22 أيار 2020
نص نصب خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القىس سنة 2020
نص نصب خطاب قائد الثورة الاسلامية في يوم القىس سنة 2020
22 أيار 2020
لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟
لماذا أصبح تحرير القدس قريبا؟
22 أيار 2020
لاجريمة بالزمن الحديث أشد من مأساة اغتصاب فلسطين
لاجريمة بالزمن الحديث أشد من مأساة اغتصاب فلسطين
22 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس