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الثلاثاء 26 أيار 2020 ساعة 08:23

السفير الايراني في فنزويلا: سجلنا انتصاراً للمجتمع الدولي

السفير الايراني في فنزويلا: سجلنا انتصاراً للمجتمع الدولي
وقال سلطاني في تصريح مساء الاثنين: ناقلتا النفط الايرانيتان اللتان وصلتا فنزويلا لم تتعرضا الى اي ازعاج يذكر؛ مشيرا الى أن ناقلات الوقود الايرانية تحمل وقوداً وموادا لاعادة اصلاح المصافي الفنزويلية وتمت باطار البروتوكولات الدولية.

ووصف سلطاني يوم وصول الناقلة الايرانية بانه يوم كبير وتاريخي للشعبين الفنزويلي والايراني وهو انتصار للمجتمع الدولي، مؤكدا أن الولايات المتحدة اذعنت بالتزامها بالمواثيق الدولية ومنها حرية التجارة والملاحة وأن وصول ناقلات النفط الايرانية الى فنزويلا اثبت ان على اميركا احترام المواثيق الدولية.

وقال سلطاني: العقوبات الاميركية على فنزويلا احادية الجانب وايران وعدة دول لا تعترف بها وأن العقوبات الاميركية فقدت بريقها وهي لاتؤثر كما كانت بالسابق.

وأكد السفير الايراني في فنزويلا أن انسحاب اميركا من الاتفاق النووي مع ايران جعل الدول لا تعترف بها حتى ولو بالتصريحات وتحاول الالتفاف حولها.

وعن خبر نقل 9 اطنان من الذهب التي زعم ان فنزويلا ارسلتها الى ايران مقابل الوقود، قال انه هو خبر كاذب 100 بالمئة وأن وسائل الاعلام المغرضة هي من تروج لاخبار كاذبة لتبادل الذهب الفنزويلي مقابل الوقود الايراني.

وختم سلطاني بالقول: مراكز القرار في الولايات المتحدة مازالت تملك الدراية ان ماقامت به ايران هو ليس خلاف للقوانين الدولية.
رقم : 864769
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