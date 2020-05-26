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الثلاثاء 26 أيار 2020 ساعة 08:29

ايران تسرع وتيرة مشاريع السكك والطرق

ايران تسرع وتيرة مشاريع السكك والطرق
وفي محادثات هاتفية مع وزير الطرق واعمار المدن" محمد اسلامي" الاثنين، اعتبر الرئيس روحاني مشروع "المبادرة الوطنية لتوفير السكن" حركة مهمة في مسار خدمة المواطنين خاصة الشرائح المتوسطة والضعيفة في المجتمع واكد المزيد من الاهتمام في الاسراع بمسيرة الاجراءات والانشطة لتدشين هذا المشروع.

وبعد استماعه لتقرير وزير الطرق واعمار المدن حول اجراءات وبرامج الوزارة في سياق تنفيذ المشاريع المختلفة في هذا القطاع، اكد رئيس الجمهورية على الاسراع في اكمال وتدشين المشاريع السككية والطرقية والطرق الحرة في البلاد، المؤثرة في تطوير قطاع النقل وتحقيق شعار "قفزة الانتاج".
رقم : 864771
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