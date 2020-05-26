أول وزير تركي يدخل الاراضي السورية بصورة غير شرعية

وأفادت مصادر رسمية بقيام وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بزيارة بلدة الراعي بريف حلب، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها وزير تركي إلى الأراضي السورية، من دون تنسيق مع الحكومة السورية.



وتفقد صويلو، "القيادة التكتيكية" وقيادة فريق الدرك الاستشاري التابعة للقوات التركية في البلدة، في منطقة عملية مايسمى "درع الفرات".



وعادة مايكون دخول شخصية رسمية مثل وزير الداخلية التركية الى اراضي بلد آخر بحاجة الى تنسيق وترخيص من حكومة ذلك البلد والا ستعتبر الزيارة انتهاكا للسيادة وللقرارات الدولية التي لاتسمح بمثل هذه التجاوزات.



ويزور المسؤولون الأتراك الحدود السورية- التركية بشكل مستمر، إلا أنها المرة الأولى التي يدخل فيها وزير إلى داخل الأراضي السورية، بشكل رسمي.



في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع التركية، إن وزير الدفاع، خلوصي آكار، زار أيضا مواقع الجيش التركي عند النقطة “الصفر” على الحدود السورية.