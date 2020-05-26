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الثلاثاء 26 أيار 2020 ساعة 08:40
ارتفاع الإصابات بكورونا في المغرب
وأكدت وزارة الصحة المغربية تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 200 حالة.
وتماثل 71 شخصا إلى الشفاء ليصبح العدد الإجمالي للمتعافين 4774 شخصا.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
864776
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