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الثلاثاء 26 أيار 2020 ساعة 10:52

تغريدة رسمية تُحرج رئيس الوزراء البريطاني!

تغريدة رسمية تُحرج رئيس الوزراء البريطاني!
وجاء في التغريدة التي ظهرت بعدما عقد جونسون مؤتمرا صحفيا يوم الأحد للدفاع عن مساعده دومينيك كامينغز إنه "أمر يتسم بالغطرسة والعدوانية.. هل تستطيع تخيل الاضطرار إلى العمل مع هؤلاء المخادعين الذين يتلاعبون بالحقائق؟.

وظل صاحب التغريدة مجهولا. وقالت الحكومة إن "تغريدة غير مرخصة تم نشرها على قناة حكومية هذا المساء. وتمت إزالة المنشور ونحقق في الأمر".

ووفقا لتقارير إعلامية، انتهك كامينغز قيود السفر المفروضة بسبب فيروس كورونا أكثر من مرة، وسافر لمسافة 430 كيلومترا من لندن إلى منزل والديه في مقاطعة دورهام في نهاية مارس، بينما كانت عليه أعراض الإصابة بالفيروس، وكذلك انتهاكه للقيود مرتين على الأقل في منتصف أبريل.

ويتعرض جونسون لضغوط متزايدة لفصل كامينغز ليس فحسب من جانب المعارضة، بل أيضا من داخل صفوف حزبه المحافظين.
رقم : 864805
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