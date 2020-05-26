استشهاد فتى فلسطيني بانفجار جسم مشبوه بقطاع غزة

وأعلنت الصحة الفلسطينية في غزة بأن الشاب زياد جلال أبو ليلة البالغ من العمر (14) إثر انفجارٍ جسم مشبوه في بيت لاهيا، حيث وصل أشلاء إلى مستشفى الأندونيسي.