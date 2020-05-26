العدوان السعودي يواصل احتجازه أكثر من 20 سفينة يمنية

وأوضح المصدر في تصريح أن بحرية العدوان أصبحت تحتجز حتى الآن أكثر من 20 سفينة محملة بأكثر من نصف مليون طن من الوقود والغذاء.



وأشار إلى أن إحدى السفن المحتجزة مضى على احتجازها أكثر من شهرين ومن بين السفن المحتجزة ثلاث سفن محملة بالذرة والسكر.