ما هي مطالبة موريتانيا من القارة الإفريقية لمواجهة فيروس كورونا؟

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية بمناسبة "عيد الاتحاد الإفريقي"، إنه "لا غنى عن شطب مديونية القارة، لتكون في مستوى مجابهة الوباء وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية، وتكتسب الأهلية للاستفادة من أطر الاندماج الإفريقي وللعمل في أفق أجندة 2063".



وعبرت موريتانيا في الذكرى 18 لتأسيس الاتحاد، عن تمسكها بـ"مبادئ الاستقلال والحرية والسلم والعدل، التي تأسس عليها".



وثمنت الخارجية، "ما حققته المنظومة القارية عبر مسارها الطويل، مشيدة بالخطوة الجبارة التي قطعتها نحو الاندماج الإفريقي عبر اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر".



وأضاف البيان، أن "الذكرى تحل اليوم في ظرف دقيق على المستوى القاري والدولي، بسبب البؤر التقليدية للتوتر في القارة، والصراع المسلح والمجاعة والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، التي ظلت جميعا عوائق دون تحقيق الحلم التنموي المنشود".



وأشارت إلى أن "انتشار فيروس "كوفيد – 19"، الذي اجتازت إصاباته أمس الأحد حاجز المائة ألف، يشكل تحديا حقيقيا جعل ما سواه من أولويات في حكم المؤجل".